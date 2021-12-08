Мадонна показала, как украсила елку и дом с детьми к праздникам (ВИДЕО)

Селебрити начала подготовку к Рождеству

Американская певица Мадонна восхищала своих подписчиков радостным и праздничным контентом в своем Instagram. Звезда опубликовала видео, на котором показала, как ее семья украшает елку и дом к новогодне-рождественским праздникам.

На видео можно увидеть, что 63-летняя Мадонна вместе с детьми и 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом танцуют и веселятся в костюмах эльфов Санта Клауса. В костюм эльфа семья певицы даже переодела своего французского бульдога. В видео звучит праздничная песня Last Christmas, добавляющая видео еще более рождественского вайбу. Только посмотрите, какая красивая елка у Мадонны.

«Я думаю, что мы оросили дерево слишком большим количеством снега. Но мы весело отпраздновали последний день Хануки, украсив рождественское дерево», – подписала видео Мадонна.

Фото: Getty Images

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