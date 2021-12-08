Ким Кардашьян признали иконой моды и вручили награду (ВИДЕО)

Звезда получила признание, которого ждала долгие годы

Американская селебрита Ким Кардашьян получила престижную награду «Икона моды» на ежегодном People’s Choice Awards в Лос-Анджелесе.

На церемонию награждения знаменитость пришла одета в total black от бренда Balenciaga – черный комбинезон с высоким горлом, черные перчатки и черные ботфорты на каблуке. Образ довершали очки, которые в сети уже успели назвать очками Бэтмэна.

Получив награду «Икона моды» Ким Кардашьян вышла на сцену, чтобы поблагодарить всех, кто помог ей получить заветную награду. В свои речи 41-летняя знаменитость загадала и своего почти бывшего мужа рэпера Канье Веста.

«И столько удивительных дизайнеров, как Рикардо и Оливье, действительно верили в меня. Ну, наверное, им позвонил по телефону Канье. Так что спасибо, знаешь, Канье даже за то, что познакомил меня с миром моды», — сказала селебрита.

Также ком Кардашьян сказала, что влюблена в могу и вдохновляется ею. Звезда посоветовала всем не бояться рисковать и стремиться к своей цели.

Фото: Getty Images

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