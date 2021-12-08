Alyona Alyona призналась, как бойфренд предложил ей встречаться

Звезда продолжает рассказывать о своей личной жизни подписчикам

Украинская реперка Alyona Alyona недавно обзавелась бойфрендом, которого не показывает в соцсетях, но активно делится подробностями своей любовной жизни.

На днях артистка решила рассказать в письме в своем Instagram, как ее любимый Денис предложил ей встречаться. Оказалось, что отношения пары не плавно перешли во встречание, а этому предшествовало настоящее предложение на День всех влюбленных.

Утром 14 февраля парень подарил Алене мягкую игрушку, огромное шоколадное яйцо, внутри которого было их общее фото с надписью «будь моей» и кучу жевательных резинок с сердечками.

«Там внутри еще была ручка в виде зайчика. Было так неожиданно и приятно. Оказалось, мой Денис – очень большой романтик», – поделилась реперка.

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