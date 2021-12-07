Топ-8 домов из фильмов, которые можно арендовать: «Один дома», «Секс и город», «Дом Гуччи»

А вы когда-нибудь мечтали пожить в доме/квартире своего любимого героя из фильмов? Готовы поспорить, что да. Невероятно, что сейчас это может стать реальностью! Чаще всего декорации для известных фильмов и сериалов строятся прямо на съемочных площадках. Иногда арендуются квартиры, дома и даже замки. Однако все чаще на сайтах для аренды жилья появляются уникальные предложения — пожить в домах, квартирах любимых героев!

Новый канал сделал подборку: топ-8 уникальных локаций по фильмам и сериалам, которые теперь можно арендовать. Но ведь вы понимаете, что и цена может быть соответствующая.

Дом из «Один дома», США, Чикаго

Любимое новогоднее приключение может стать реальностью! Мы уже писали о том, что теперь у нас есть шанс арендовать дом из легендарного фильма «Один дома». Возможность бронирования открывается 7 декабря. Остаться в доме можно только на одну ночь и максимум четырем людям. Автор объявления на сайте пишет от имени старшего брата Кевина Маккалистера, База, что все желающие смогут переночевать в чикагском доме их семьи, когда их семейство снова отправится на каникулы.

Дом расположен в городе Виннетка, штат Иллинойс, возле Чикаго, по адресу: Линкольн авеню, 671, недалеко от озера Мичиган. Его площадь – 390 кв. м. Имение в георгианском стиле построено в начале 20 века. Когда снимали фильм «Один дома», он принадлежал семье Абендшин, в 2012 году имение было продано семейной паре, которая сделала из него туристическую достопримечательность. В доме воспроизведены интерьеры из фильма, а угощаться гости будут знаменитой Чикаго пиццей и макаронами с сыром. И это все – всего за 25 долларов в сутки. Вот кому-то повезет!

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Дом из «Дома Гуччи», Италия

После выхода фильма Ридли Скотта «Дома Гуччи» стало возможно арендовать шикарную виллу Альдо Гуччи, на которой собиралась вся семья. Впрочем, раньше ее можно было снимать для свадеб и других торжеств. Вилла Бальбиано – одна из старейших и прекраснейших вилл на озере Комо, построенная еще в 17 веке. Виллу окружает сад, на озеро Комо открывается потрясающий вид. Интерьеры виллы поражают роскошью. Стоимость соответствующая – более тысячи долларов за ночь.

Дом из «Гарри Поттер и Дары смерти», Англия

В фильме «Гарри Поттер и Дары смерти» дом был показан полуразрушенным, в нем по сюжету родился Гарри и здесь Волдеморт убил родителей мальчика. Кажется, что фанатам и желать больше нечего! В фильме также «засветилась» вся деревня, она изображала поселение волшебников под названием Годрикова долина. Так что постепенно в аренду начали сдавать уже несколько домов.

Конкретно дом Гарри называется De Vere House, его построили в 15 веке в селе Лавенге в Саффолке. Владельцы пытались его продать за 950 тысяч фунтов (1,3 миллиона долларов). Но покупателей не нашлось, поэтому дом с шестью спальнями теперь можно арендовать – 300 долларов за комнату.

Дом из фильма «Ромео и Джульетта», Италия

Любите старое кино? У вас есть уникальная возможность оказаться в «Ромео и Джульетте» в 1936 году. Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти). В 1667 году дом продали одному из представителей рода Каппелло и затем он неоднократно менял хозяев.

Имение стало популярным после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта» — экранизации пьесы Шекспира. Здание было перестроено. Например, появился «тот самый» знаменитый балкон Джульетты. Для него использовали плиту от античного саркофага. Возможность бронирования должна открыться до 14 февраля – ко Дню всех влюбленных.

Дом из фильма «День сурка», США

И еще один классный старый фильм. Дом под названием Cherry Tree Inn, расположенный в Вудстоке, штат Иллинойс, был отелем в фильме «День сурка». Именно в одной из спален каждое утро просыпался герой Билла Мюррея и никак не мог покинуть 2 февраля.

Хозяева дома поняли, что поклонники культового кино захотят на него посмотреть, так что пускают желающих на экскурсии, а также сдают для мероприятий и посуточно. Цена за ночь – около ста долларов.

Дом из сериала «Во все тяжкие» («Breaking Bad»), США

Уверены, что во время просмотра «Во все тяжкие» вы так прониклись чувствами к Уолтеру Уайту и Джесси Пинкмену, что вам точно хотелось бы посетить локации, где все происходило. Именно в этом коттедже, расположенном в Альбукерке, штате Нью-Мексико, Уолтер Уайт и Джесси организовали временную лабораторию по изготовлению запрещенных веществ. Случилось это в третьей серии пятого сезона сериала.

Хозяева перед тем как сдать дом в аренду, дополнили интерьеры тематическим декором, к примеру, костюмы химзащиты для фотосессий. Стоимость аренды дома из культового сериала составляет 269 долларов за ночь.

Дом из сериала «Аббатство Даунтон», Англия

Замок семейства Кроули из известного сериала – это что-то сказочное. А если еще и увидеть его своими глазами – можно почувствовать себя настоящим английским королем или английской графиней. Замок Гайклер пока посуточно не сдается, зато его можно снять для торжеств, пресс-конференций и экскурсий. Джордж Герберт, восьмой граф Карнарвон, неоднократно говорил, что содержать родовое гнездо очень дорого. Как только граф заканчивает ремонт крыши, его следует начинать заново, а большинство комнат в огромном имении вообще не используется.

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Сегодня замок Гайклер в мире знают как «аббатство Даунтон» под названию знаменитого сериала. Но здание в разные годы становился съемочной площадкой для множества фильмов и сериалов. В частности, здесь снимали сериал Мисс Марпл, а также фильм Матч Пойнт.

Квартира из сериала «Секс в большом городе», США

Новый канал уже писал об этой замечательной новости! Квартиру Керри Брэдшоу из сериала «Секс и город» («Секс в большом городе») теперь можно арендовать. Правда, это не та старая квартира из начальных сезонов сериала на Манхэттене, а новая в районе Челси – в нее Керри переехала после разрыва с мистером Бигом.

В квартире можно найти точную копию покрывала, использованного в оригинальной ленте, знаменитую подвеску Керри с ее именем и даже легендарную гардеробную Брэдшоу, ее наряды и ноутбук.

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Фото — Getty Images, Airbnb, кадры из фильмов

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