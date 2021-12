Названы ТОП-5 самых популярных треков TikTok в 2021 году

Популярная социальная сеть выделила свой самый горячий плей-лист

Популярное приложение TikTok назвал ТОП-5 популярнейших песен, под которые пользователи создавали видео в 2021 году.

«От битов, записанных в домашней студии, до хитов, уже ставших классикой, но вернувшихся с новым зарядом. Сделайте звук погромче и наслаждайтесь треками, которые мы слушали на повторе этого года», — сообщили в TikTok.

Как и ожидалось, в ТОП-5 треков TikTok в 2021 году попал кавер на песню Beggin’ от итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении» в этом году. Он занял второе место. Сразу за ним оказался сингл Adderall (Corvette Corvette) от хип-хоп и реперка Popp Hunna, а на четвертом месте – SugarCrash! от ElyOtto. Пятерку топов закрыл трек Stay от дуэта The Kid Laroi и Джастина Бибера. А вот абсолютным лидером стала песня Astronaut in the Ocean от австралийского рэпера Masked Wolf.

Astronaut в the Ocean — Masked Wolf

Beggin — Måneskin

Adderall (Corvette Corvette) – Popp Hunna

SugarCrash! — ElyOtto

Stay — The Kid LAROI & Justin Bieber

