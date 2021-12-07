Крис Нот – о конфликте Сары Джессики Паркер и Ким Кетролл

Звезды сериала Звезды сериала «Секс в большом городе» никак не могут примириться

О конфликте между американскими актрисами Сарой Джессикой Паркер и Ким Кетролл, сыгравшими подруг в сериале «Секс в большом городе», ходят слухи уже давно. Именно из-за неприязни исполнительница роли Саманты Джонс отказалась участвовать в сиквеле легендарного сериала. И дело, как это бывает, в деньгах.

В общем, все началось еще во время второго сезона съемок «Секс в большом городе». Тогда Сара Джессика Паркер стала не только актрисой в проекте, но и исполнительным продюсером. Из-за этого ее зарплата выросла до 300 тысяч долларов. Это не устроило Ким Кэтролл, а потому звезда пыталась попросить о повышении гонорара. Также позже в интервью исполнительница роли Саманты Джонс отмечала, что Сара Джессика могла бы быть и хорошее с ней. На все слова коллеги по сериалу Паркер отвечала тем, что она расстроена таким отношением и решением больше не сниматься в проекте.

И вот недавно в интервью The Guardian снова поднялась тема конфликта двух звезд «Секс в большом городе». И актер Крис Нот, сыгравший мистера Бига, выступил в защиту своей экранной жены.

«Я очень близок с Сарой, поэтому прекрасно знаю, что те слова, которые в ее адрес сказала Ким, ей совсем не подходят. Я не позволю кому говорить плохо о Саре и делать ее мишенью. Я всегда буду защищать ее. И это все, что я вам скажу», – поделился актер.

Также актер добавил, что у него были хорошие отношения с Ким на площадке, и она была великолепна в сериале, но пойти по ее выбору. Он бы искренне хотел, чтобы конфликт закончился, потому что «все это грустно и неудобно».

Фото: Getty Images

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