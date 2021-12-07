Грандиозный level up! LATEXFAUNA представят новый альбом и дадут большое шоу в Киеве

В то время, как рынок диктует артистам свои стандарты: песни, фиты, посты, сторис и тиктоки каждую неделю, день и даже минуту, киевские инди-рокеры LATEXFAUNA живут в своем благородном неспешном творческом темпе, который могут позволить себе только большие группы европейского уровня.

С момента выхода их альбома «Ajahuaska» прошло уже четыре года. За это время многие проекты появились, взлетели и успели пропасть с радаров. LATEXFAUNA, тем временем, лишь набирали вес и теперь, похоже, готовы доказать, что их неспешность и взвешенность — не единственный атрибут большой группы.

Сегодня они анонсировали сразу несколько интригующих событий. В первую очередь, новый альбом. По словам самих музыкантов, нам стоит ждать заметного обновления саунда, образов и общей эстетики.

Судя по всему, парни полностью уверены в успехе и крутости нового материала, если еще до премьеры альбома решили замахнуться на новую величину. 29 апреля LATEXFAUNA дадут мега концерт в STEREO! Свежие песни, хорошо знакомые хиты и, конечно, полностью новое шоу.

Что до концепции, то она звучит цельно и просто. Новый альбом LATEXFAUNA посвящают героям. «Фантастическим и реальным, эпичным, временами трагичным, сильным и таким героям, какими каждый из нас когда-нибудь становится», — комментируют музыканты.

Тем временем, публика получит еще одну мотивацию ожидания весны (хоть зима и только наступила!). И, конечно, ничто так не ускорит это ожидание, как покупка билета на концерт уже сейчас.