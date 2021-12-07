Адель – о желании выйти замуж

Селебрити до сих пор верит в брак после тяжелого развода

Британская певица Адель шокировала фанатов откровенным признанием своей личной жизни. Как выяснилось в эфире радио SiriusXM, артистка готова пойти под венец с новым избранником вскоре после развода.

«Я определенно снова открыта для брака. Чувство, которое я испытывала при замужестве, было самым безопасным чувством в моей жизни. Хотя это и не сработало, я скучаю по этому статусу», — рассказала певица.

Напомним, что сейчас певица Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. В романе звезд заподозрили в июле этого года, в сентябре певица подтвердила слух снимком в своем Instagram. С момента развода певицы с мужем Саймоном Конекки прошло два года.

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