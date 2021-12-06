Компанию The Walt Disney возглавит женщина

Главой совета директоров американской компании The Walt Disney с 31 декабря 2021 года назначат Сюзан Арнольд. Она станет первой за 98 лет женщиной, управляющей компанией. Об этом говорится в официальном заявлении Disney.

Сюзан Арнольд заменит в должности председателя совета директоров Роберта Айгера. Он считает свою преемницу «идеальным выбором» и уверен, что под ее руководством компания «имеет хорошие возможности для успеха».

Известно, что новый председатель совета директоров Disney Сюзан Арнольд был членом совета в течение 14 лет, а с 2018 года он занимал должность независимого главного директора.

Фото: Getty Images

Читай также:

Перемирие за 40 млн долларов: Скарлетт Йоханссон і Disney больше не в ссоре

Disney «потеряли» 3 миллиона долларов Меган Маркл. Где деньги?