Группа BTS идет со сцены

Самая популярная музыкальная группа в мире прекращает свое существование

Мегапопулярная корейская группа BTS заявила, что уходит со сцены. Но в том-то и хорошая сторона – пока такое решение временное. Об этом группа заявила в своих социальных сетях.

Певцы хотят взять паузу, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Но как долго продлится перерыв, пока неизвестно. Группа завершит свои запланированные мероприятия, включая тур Jingle Ball, и только тогда уйдет в бессрочный отпуск.

Чтобы объяснить ситуацию своим фанатам, группа BTS написала целое письмо в социальных сетях, в котором объяснила свое решение.

[공지] 방탄소년단 공식 장기휴가 공지 (+ENG) pic.twitter.com/TLmZTKyISE — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) December 6, 2021

«Привет. Это БОЛЬШАЯ МУЗЫКА. Мы хотели бы сообщить вам, что BTS планируют взять второй официальный продленный период отдыха после своего первого в 2019 году после того, как они завершат свои официальные запланированные мероприятия. общаться с поклонниками в 2020 и 2021 годах во время ситуации с Covid-19, и добились потрясающих результатов, чтобы закрепить себя как лучшие мировые артисты.

Этот период отдыха предоставит участникам BTS, которые без устали отдались своей деятельности, возможность снова вдохновиться и зарядиться творческой энергией. Для них это будет впервые с момента своего дебюта, когда они смогут провести сезон отпуск со своими семьями. Мы еще раз просим вас учесть их потребность наслаждаться обычной и свободной повседневной жизнью, концентрируясь исключительно на себе, хотя и на короткое время, во время отдыха.

BTS сосредоточится на подготовке к концерту и выпуску нового альбома, который станет началом новой главы. В марте этого года они готовятся к концерту, чтобы лично пообщаться с фанатами в Сеуле. Мы хотим выразить глубокую благодарность всем поклонникам, которые продолжают болеть за BTS, и они вернутся как самые лучшие, здоровые после подзарядки, чтобы они могли вернуть всю любовь поклонников. Спасибо», – написали артисты.

Фото: Getty Images

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