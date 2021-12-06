Бритни Спирс крутила роман с принцем Уильямом

Открылась очередная тайна королевской семьи

Казалось бы, что обо всех звездных романах давно известно. Ведь в эру социальных сетей скрыть что-либо становится практически невозможным. Но когда отношения двух селебритов завязались еще тогда, когда до Instagram было еще далеко, о них становится известно только сейчас. Как оказалось, принц Уильям и Бритни Спирс когда-то давно крутили роман. Об этом пишет королевский биограф Кристофер Андерсен в своей новой книге «Братья и жены: частная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган».

В 2003 году Бритни Спирс и принц Уильям начали встречаться, но отношения продолжались совсем недолго. Интересно, что этот роман существовал только онлайн. Пообщавшись некоторое время, но так ни разу и не встретившись, пара поняла, что им не суждено быть вместе. Об этом пишет американское издание Us Weekly!, ссылаясь на книгу биографа.

Такие у знаменитостей были друзья по переписке. Это тебе не Джон, Мэри или Пол.

Фото: Getty Images

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