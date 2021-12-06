Билли Айлиш рассказала о своих татушках (ВИДЕО)

Селебрити похвасталась рисунками на своем теле

Год назад американская певица Билли Айлиш отказалась показывать свои татуировки. Тогда девушка была категоричной и несгибаемой и считала, что вряд ли когда-нибудь решится показать тату публике. Но недавно в интервью Vanity Fair звезда призналась, что изменила свое мнение по этому вопросу и рассказала о своих татуировках.

«Сейчас у меня три татуировки. Одна из них моя фамилия. Да, я люблю себя», — ответила певица, указав на свою грудь. «У меня есть здесь еще одна – достаточно большая», – добавила Билли, указав на свои ребра с правой стороны. «И еще несколько недель назад у меня появилась последняя, ​​изображающая фей из книги, на которой я выросла. Это мои маленькие ангелы-хранители, но феи», — подытожила девушка, указав свое левое запястье.

Как оказалось, мама Билли Айлиш вообще не в восторге от татуировок, особенно на теле дочери. Однако певица планирует сделать еще несколько рисунков или надписей.

Фото: Getty Images

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