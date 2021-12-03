Верка Сердючка – Wild Christmas: слушать онлайн премьеру песни

Легендарная звезда украинского шоу-бизнеса Верка Сердючка представила свой новогодне-рождественский сингл под названием Wild Christmas.

Слушать премьеру песни Верка Сердючка – Wild Christmas онлайн:

Специально перед зимними праздниками артистка решила порадовать своих фанатов со всего мира очередной англоязычной песней и спела о Рождестве! Трек вышел в двух версиях, в том числе с аранжировкой в ​​стиле 80-х. Записывали сингл на студии в Швеции, где создавались и записывались предыдущие англоязычные хиты Верки Сердючки.

На обложке трека Wild Christmas Верка Сердючка предстала вместе со своей мамой в новогодне-рождественских свитерах и со звездой на голове – главным атрибутом артистки и новогодней елки.

Напомним, что Верка Сердючка начала выпускать песни на английском языке. Когда делилась звезда, сделала она это, чтобы фанаты из Европы могли понимать, о чем поет их любимица, и подпевали вместе.

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