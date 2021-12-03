Ворвался! DANTES презентовал три трека на концерте

На сольном концерте 2 декабря в клубе BelEtage DANTES собрал второй подряд sold out, и представил публике сразу три новые песни, которые имеют все шансы стать хитами

⁃ Давайте вместе выучим припев, — анонсировал певец со сцены новеньких «Преступников». — Он достаточно простой: «Мы как преступники, нас прячут лютики, летают лучники, в меня попали тысячу раз».

Трогательный трек пришёлся по душе публике, и уже на втором припеве с исполнителем пел весь зал.

Представил артист еще одну драйвовую новинку, по словам самого DANTESa, «про больную любовь». Трек «Рвусь к тебе» просто взорвал зал: «Можешь бежать, можешь кричать, но я рву-рву-рвусь к тебе» — строчки, которые прочно «заседают» в голове после первого же прослушивания.

И практически в финале концерта певец презентовал третий трек:

— Эта песня выбивается из всей канвы, потому что она электронная. Она будоражит какие-то особые внутренние чувства. Закройте глаза и представьте, что вы ментально занимаетесь сексом, — обратился к залу DANTES.

Тягучая мелодия словно поставила на паузу все эмоции, затянула в омут и на несколько минут отключила всех присутствующих на концерте: «Мое сердце бьется в агонии. Я не я, я не я, я не я».

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Помимо новых, артист исполнил всеми любимые хиты SASHA, «Более или менее», «Теперь тебе 30», и другие, а также порадовал зал кавером на песню группы Total «Бьет по глазам адреналин». А зафиналил сольник любимой фанами «Девочкой Олей», взорвавшей чарты 10 лет назад!

— Новые песни все услышат в следующем году, — объявил DANTES, так что официальных релизов стоит ждать уже в 2022.

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