Трек известного комика стал вирусным в ТікТок (ВИДЕО)

Пользователям социальной сети пришелся по душе сингл «Она звезда»

«Ей говорят звезда, а я-то знаю, что она… тону, тону, тону, тону…» Именно эти строчки из трека певца и комика Вани Люленова «Она звезда» настолько полюбились тиктокерам, что теперь эту песню поют все. И это неудивительно, ведь на отрывок сингла в ТікТок сняли более 115 тысяч видео. В том числе и украинские звезды – Оля Полякова, Юрий Горбунов, Ксения Мишина, Потап и многие другие. Интересно, что писал этот трек Ваня не для ТікТок.

– Я не пишу треки с расчетом на ТікТок. Вначале сочиняю, а потом думаю, может ли это кому-то понравиться, представляю, кто будет слушать и так далее. Признание в ТікТок пришло абсолютно неожиданно, – рассказал Иван.

Кто же та самая звезда, о которой он поет, Люленов не признается. Говорит, что это просто собирательный образ.

– Вначале пришел образ такой себе девушки-звезды. Все восхищаются ее красотой, не понимая, какая она на самом деле. Мне захотелось сказать правду о ней и спрятать мат. Получилось наполовину, – с улыбкой поделился Ваня.

К своей популярности через ТікТок певец относиться положительно. Ему нравится, что песня запала людям в душу и откликается для каждого по-своему. Помимо известности в социальной сети, трек стремительно поднимается в чартах Apple Music и Spotify.

– Люди, чей трек залетает в ТікТок, особо не становятся популярнее. Зачастую их не знают. И мне это нравится. Все слушают мой трек, даже не узнавая меня. Но я понимаю, что это случайность, и не собираюсь что-либо создавать под ТікТок, чтобы угодить аудитории. Буду писать, как и раньше: что-то залетит – ура, не залетит – значит, трек для другой аудитории, – поделился Люленов.

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