Иван Дорн признался, почему скрывал жену 14 лет

Артист не любит пускать журналистов в личную жизнь

Известный певец и музыкант Иван Дорн долгие годы оставался загадкой о том, что касалось его личной жизни. Конечно, сам шоубиз знал, что звезда давно не холостяк, но публично ни сам артист, ни его коллеги об этом не говорили.

И вот недавно в новом клипе «Тебе нема сьогодні» Иван Дорн снял свою жену Анастасию, с которой вместе уже 14 лет. Почему же певец так долго скрывал подробности личной жизни? Об этом Иван Дорн поведал в интервью СЛАВА+.

«Я не люблю, когда лезут в личную жизнь. Это достаточно уязвимая история. Нужно, чтобы мы как семья стали сильнее и понимали, как взаимодействовать внутри этого сложного, развратного, вульгарного, замысловатого мира под названием шоу-бизнес. Ты прекрасно знаешь, как далеко могут зайти журналисты, выискивая какие-то желтые новости, как они могут преподать под каким соусом. Мы зрели, мы готовились, чтобы понять, как действовать в этом, как существовать и привыкнуть к этому», — объяснил свою таинственность артист.

Иван Дорн признался, что давно женат и имеет двоих детей, но делать из этого публичную историю он не планирует.

«Мы все равно всего не раскроем. В трусы ко мне не залезут, и я не позволю этого делать. Но я могу говорить, что у меня все-таки есть жена, что у меня все-таки двое детей, что я порядочный семьянин, что мы классная семья, и я ею горжусь. Мне нравится, во что с годами превратилась наша семья, и я хотел бы делиться этим. Возможно, кого вдохновлять, как мы в свою очередь вдохновлялись другими», — поделился Дорн.

Читай также:

Иван Дорн показал историю любви в клипе «Тебе нема сьогодні»

Иван Дорн мог заменить Андрея Беднякова в «Орле&Решке»