Мой волк: смотреть официальный трейлер

Киностудия Radar Films представила трейлер фильма «Мой волк».

«Мой волк» — смотреть трейлер онлайн:

После смерти матери 8-летняя Виктория переезжает с отцом из города в горное поселение. Однажды на прогулке местный пастух дарит девочке щенка по кличке Секрет. Животное становится ее лучшим другом. Лишь впоследствии семья понимает, что из этого ласкового щенка вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ…

В фильме снялись Чеки Карио, Марк Жиллен, Венсан Эльбаз, Эрик Элмоснино и другие. Режиссером выступил Дэни Имбер.

Премьера фильма «Мой волк» запланирована на 13 января 2022 года.

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