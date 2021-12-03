Cardi B стала креативным директором Playboy

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Американскую репершу ​​Cardi В сделали первым креативным директором Playboy. Об этом стало известно из Instagram звезды.

Cardi В выложила фотоколлаж, на котором она предстала с красными волосами, а на груди 29-летней артистки красовался массивный кулон в виде фирменного кролика Playboy.

«Присоединиться к семье Playboy – это мечта, и я знаю, что вам понравится то, что мы создадим. Я начинаю эту вечеринку как креативная директор-основательница CENTERFOLD, новой платформы Playboy», – написала звезда.

Как заявила Cardi В в пресс-релизе, ее цель – создать для перспективных креативщиков и создателей безопасное пространство, чтобы они могли «раскрыть свою сексуальность и уникальную индивидуальность». Поэтому ожидать, что сама звезда появится на страницах журнала, пожалуй, не стоит.

Фото: Getty Images

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