Адель показала, как на самом деле смотрится без макияжа (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда продемонстрировала лицо без грима

После похудения британская певица Адель кардинально сменила образ. Она принялась по-другому одеваться, делать прическу и краситься. Теперь у артистки есть свой фирменный мейк, который делает образ Адель еще более узнаваемым, — стрелки, выразительные глаза, скулы и губы.

Сейчас увидеть певицу без мейка можно лишь изредка в социальных сетях. Ведь перед выходом на сцену над звездой колдуют профессиональные визажисты. Как призналась Адель в видео известной бьюти-блоэгрки Никки де Ягер, на ее мейк может уходить 2-3 часа!

Певица Адель и блогер-визажистка Никки встретились, чтобы записать общее видео. Для этого артистка оказалась в кадре совершенно ненакрашенной. Только посмотрите, какая Адель красива, даже без капли косметики!

В видео Никки повторила знаковый макияж звезды, но только на одной половине ее лица, чтобы можно было увидеть эффект до и после. Смотрим!

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