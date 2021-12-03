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Адель показала, как на самом деле смотрится без макияжа (ФОТО, ВИДЕО)

Адель показала, как на самом деле смотрится без макияжа (ФОТО, ВИДЕО)

Звезда продемонстрировала лицо без грима

После похудения британская певица Адель кардинально сменила образ. Она принялась по-другому одеваться, делать прическу и краситься. Теперь у артистки есть свой фирменный мейк, который делает образ Адель еще более узнаваемым, — стрелки, выразительные глаза, скулы и губы.

Сейчас увидеть певицу без мейка можно лишь изредка в социальных сетях. Ведь перед выходом на сцену над звездой колдуют профессиональные визажисты. Как призналась Адель в видео известной бьюти-блоэгрки Никки де Ягер, на ее мейк может уходить 2-3 часа!

Певица Адель и блогер-визажистка Никки встретились, чтобы записать общее видео. Для этого артистка оказалась в кадре совершенно ненакрашенной. Только посмотрите, какая Адель красива, даже без капли косметики!

Адель показала, как на самом деле смотрится без макияжа (ФОТО, ВИДЕО)

В видео Никки повторила знаковый макияж звезды, но только на одной половине ее лица, чтобы можно было увидеть эффект до и после. Смотрим!

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