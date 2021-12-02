Удивительная миссис Мэйзел 4 сезон: смотреть официальный тизер

Стриминговая платформа Amazon Prime представила тизер четвертого сезона сериала «Удивительная миссис Мэйзел».

«Удивительная миссис Мэйзел» 4 сезон — смотреть тизер онлайн:

В новом сезоне Мириам Мэйзел продолжает соперничать с мужчинами в стендапе, но уже 1960-х. Домохозяйке становится мало выступлений на разогреве у других комиков. Она сама готова стать хедлайнершей. Более того, девушка теперь будет шутить только о том, что хочет, как это делает известный комик и ее друг Ленни Брюс. Ее менеджер Мидж пытается объяснить, что так бизнес не делается, но Мэйзл это не интересует.

К роли изумительной миссис Мэйзл вернется актриса Рэйчел Броснаген. Также в сериале сыграют Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тони Шалуб, Марин Гинкл, Люк Керби, Джон Уотерс. Исполнительными продюсерами, сценаристами и режиссерами выступили Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино.

Премьера 4 сезона сериала «Удивительная миссис Мэйзел» запланирована на 18 февраля 2022 года.

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