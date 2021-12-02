SHADU: «Встречали Новый год на паспортном контроле в Доминикане»

Украинская блоггер и певица SHADU рассказала потрясающую историю, случившуюся с ней и ее мужем в канун празднования Нового года

«Когда мы с мужем собирались в романтическую поездку на Новый год, выбрали экзотическую страну с белыми пляжами – Доминикану. Билеты купили на 30 декабря, туроператор обещал, что все будет окей, и 31 декабря мы отпразднуем Новый год уже в Доминикане. Я очень долго готовилась к этой поездке, ведь никогда раньше не праздновала Новый год в теплой стране! Я обошла все магазины, чтобы выбрать то самое платье! И вот, долгожданный перелет, с двумя стыковочными рейсами сначала в Париж, затем в Путно-Кан. В Париж мы долетели без приключений, через два часа должен был вылет в Путно-Кана. Но рейс сначала задержали на час, потом на два. Когда начали всем пассажирам разносить воду и круассаны, я поняла, что дела плохи. Так прошло 5 часов ожидания. И даже, несмотря на разницу во времени с Доминиканской, я понимала, что ни на какую вечеринку в отеле мы уже не успеваем», — откровенно рассказала певица.

Все же чуда не случилось, и под бой курантов певица с мужем стояла на паспортном контроле в Доминикане. Артистка не разочаровалась, не важно где встречать, а главное с кем.

«Когда, наконец, мы пошли на посадку, я уже не хотела ни одного Нового года! Мне было очень досадно! Но, слава Богу, у меня супер положительный мужчина и он сказал, что не важно где праздновать Новый год важно с кем. Встретили Новый год на паспортном контроле в Доминикан, ожидая паспорта. И это был самый веселый новый год в моей жизни!», — подчеркнула артистка

Нынешнее празднование Нового года звезда планирует провести в Украине, в уютном семейном кругу.

Новогоднее mood-video SHADU: