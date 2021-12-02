Бен Аффлек впервые прокомментировал воссоединение с Дженнифер Лопес

Селебрити признался, что считает возобновление отношений с любимым лучшим решением в жизни

Роман актера Бена Аффлека и певицы и актрисы Дженнифер Лопес сейчас одна из самых горячих тем в мировом шоу-бизнесе. А все потому, что пара не просто начала встречаться, а возобновила отношения через 17 лет. Тогда в далеком 2003 году из-за чрезмерного внимания СМИ влюбленные не выдержали давления и расстались. Но Бен и Дженнифер извлекли тот урок и сейчас почти не дают комментариев относительно своего романа.

Однако в недавнем в интервью WSJ. Magazine 49-летний Бен Аффлек немного поговорил о своих отношениях с Джей Ло. В частности, он признался, что восстановление отношений с Дженнифер Лопес является одним из лучших решений в его жизни.

«Иногда я думаю над тем, что могу поделиться своей великой историей любви со всем миром. Действительно, это было прекрасное решение – вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что второй раз наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные», — признался актер.

Также знаменитость рассказал, что благодарен за второй шанс в карьере и личной жизни.

«Мне очень повезло в жизни, что я воспользовался вторым шансом, и я знаю, что другие люди даже не получают первого шанса. У меня были вторые шансы в моей карьере и второй шанс в моей обычной жизни. Жизнь тяжела, и мы всегда терпим неудачи и, надеюсь, учимся на этих неудачах. Единственное, что вам действительно нужно – использовать возможности, расти и извлекать урок из своих ошибок – это второй шанс. Я определенно пытался использовать их. Я не всегда преуспевал, но в тех случаях, когда у меня получалось, это оказывалось определяющими аспектами моей жизни», — подытожил Аффлек.

Больше комментировать отношения с Дженнифер Лопес Бен Аффлек не стал. Звезда понял, что глупо делиться со всем миром своей любовью. Что ж, как говорится, счастье любит тишину.

Фото: Getty Images

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