Netflix объявил, какой фильм стал самым успешным в истории стриминга

Неожиданно новинка побила все рекорды

Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый успешный фильм. Им оказалась новинка осени под названием «Красное сообщение».

Всего за 18 дней комедийный боевик с участием Галь Гадот, Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса обошла хоррор «Птичий короб». Просмотры «Красного сообщения» достигли отметки в 328,8 млн. часов просмотра.

Фильм рассказывает об агенте ФБР, объединившемся с похитителем произведений искусства, чтобы поймать известного преступника.

Интересно, что, несмотря на такой успех, фильм «Красное сообщение» смог вернуть лишь сотую часть средств, потраченных на производство, а это 200 миллионов долларов. Но Netflix из-за этого не переживает, ведь фильм был способом привлечь новых подписчиков и улучшение финансового состояния сервиса в долгосрочной перспективе.

Фото: Getty Images

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