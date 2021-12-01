Кто знает личный номер Елизаветы II

Медиа узнали, кто из окружения монарха может звонить ей напрямую.

Казалось бы, что поговорить по телефону с королевой Елизаветой II может любой из членов королевской семьи. Но оказалось, что это не так. Об этом пишет издание Mirror.

Как рассказал специалист по делам королевской семьи Джонатан Сакердоти, лично королю могут дозвониться всего два человека. Гарантируем, что вы будете очень удивлены, узнав, кто именно. Спойлер: ни сына принца Чарльза, ни внука принца Уильяма в этом списке нет.

Как утверждает эксперт, у королевы Елизаветы II смартфон от Samsung, засекреченный с помощью «антихакерского шифрования». А позвонить ему могут только принцесса Анна – дочь королевы и менеджер по прыжкам Джон Уоррен. Другим лицам, чтобы переговорить с королевой, нужно звонить по телефону на официальные номера.

Фото: Getty Images

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