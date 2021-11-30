Звезда «Дом Гуччи» Сальма Хайек разбудила сеть своим декольте (ФОТО)

Селебрити порадовала подписчиков горячим контентом

Голливудская актриса Сальма Хайек, недавно сыгравшая провидицу в фильме «Дом Гуччи», поразила Instagram своим пышным декольте.

Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в купальнике с надписью Gucc, попивая коктейль в бассейне. Хоть это и не бикини, но купальник удачно подчеркнул пышную грудь Сальмы Хайек. Это фото просто невозможно пропустить в ленте.

«Это не из моего гардероба для House Of Gucci, но я все равно очень рекомендую его», — пошутила в подписи звезда.

Сальма Хайек очень гордится своей новой ролью, поэтому не устает напоминать подписчикам, что фильм «Дом Гуччи» уже можно посмотреть в кино.

Фото: Getty Images

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