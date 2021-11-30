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Звезда «Дом Гуччи» Сальма Хайек разбудила сеть своим декольте (ФОТО)

Звезда Дом Гуччи Сальма Хайек разбудила сеть своим декольте (ФОТО)

Селебрити порадовала подписчиков горячим контентом

Голливудская актриса Сальма Хайек, недавно сыгравшая провидицу в фильме «Дом Гуччи», поразила Instagram своим пышным декольте.

Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в купальнике с надписью Gucc, попивая коктейль в бассейне. Хоть это и не бикини, но купальник удачно подчеркнул пышную грудь Сальмы Хайек. Это фото просто невозможно пропустить в ленте.

«Это не из моего гардероба для House Of Gucci, но я все равно очень рекомендую его», — пошутила в подписи звезда.

Сальма Хайек очень гордится своей новой ролью, поэтому не устает напоминать подписчикам, что фильм «Дом Гуччи» уже можно посмотреть в кино.

Фото: Getty Images

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