Звезда «Дом Гуччи» Сальма Хайек разбудила сеть своим декольте (ФОТО)
Селебрити порадовала подписчиков горячим контентом
Голливудская актриса Сальма Хайек, недавно сыгравшая провидицу в фильме «Дом Гуччи», поразила Instagram своим пышным декольте.
Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в купальнике с надписью Gucc, попивая коктейль в бассейне. Хоть это и не бикини, но купальник удачно подчеркнул пышную грудь Сальмы Хайек. Это фото просто невозможно пропустить в ленте.
«Это не из моего гардероба для House Of Gucci, но я все равно очень рекомендую его», — пошутила в подписи звезда.
Сальма Хайек очень гордится своей новой ролью, поэтому не устает напоминать подписчикам, что фильм «Дом Гуччи» уже можно посмотреть в кино.
Фото: Getty Images
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