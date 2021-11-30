Семья Гуччи отреагировала на фильм Ридли Скотта

Наследники знаменитых бизнесменов недовольны вмешательством в жизнь их семьи

Одна из самых горячих тем для обсуждения в культурном обществе сейчас – это фильм «Дом Гуччи» от режиссера Ридли Скотта. Еще до старта в прокате драма приобрела резонанс благодаря хорошему составу актеров и громкому пиару. Но после выхода биографического фильма на экран прямые потомки тех же Гуччи выступили с гневным заявлением в адрес создателей фильма.

Наследники Альдо Гуччи, который был главой модного дома Gucci с 1953 по 1986 год, заявили, что «немного расстроены» неточным изображением представителей семьи в фильме. Об этом пишет издание Variety.

«Авторы фильма не смогли проконсультироваться с наследниками, прежде чем описать Альдо Гуччи – президента компании в течение 30 лет – и членов семьи Гуччи как бандитов, необразованных и нечувствительных к миру вокруг них», – говорится в заявлении семейства Гуччи.

Также в отзыве представителей семьи Гуччи сказано, что многое в фильме «далеко от истины». Например, в 1980-х «у Gucci было несколько женщин, занимавших руководящие позиции», независимо от того, были они членами семьи или нет. Например, президент Gucci America, глава глобальных PR и коммуникаций, а также член Совета директоров Gucci America.

«Это очень болезненно с человеческой точки зрения и образа наследия, на котором бренд построен сегодня. Гуччи — это семья, которая живет, чествуя работу своих предков, чья память не заслуживает того, чтобы их беспокоить, чтобы поставить ложный спектакль, несправедливый к его главным героям», — заключается в заявлении.

И как вишенка на торте, семья Гуччи заявила, что они «оставляют за собой право принять меры, чтобы защитить имя, изображение и достоинство свое и своих близких».

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