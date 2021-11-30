Почему не стоит бояться одиночества? Отвечает психолог

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова объяснила, почему полезно побыть одному

Страшно оставаться в одиночестве? Все время хочется находиться в компании, потому что так безопаснее? Сделай глубокий вдох, затем выдох и настройся на хорошую волну. Одиночество – это не что-то плохое, а как раз наоборот. По крайней мере, так утверждают психологи.

– Важно сначала определить понятие одиночества. Ведь люди трактуют его по-разному. Для кого-то одиночество – это свобода и самодостаточность. А для кого-то – по-другому: когда у них никого нет, они не выживут, они зависимы. Психологически здоровые люди со сформировавшимися личностями не видят в одиночестве негативного подтекста, – объяснила психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова.

Дочь Александра Педана побывала на взрыве на газовой станции

Александр Педан с дочерью нашли университет, где пациенты-манекены умеют терять сознание и рожать

Так почему же не стоит бояться одиночества?

– Во-первых, когда мы остаемся одни, то можем поговорить сами с собой, – говорит Наталья. – Во-вторых, в этот период времени можно восстановиться, отдохнуть набраться сил и отдышаться. В-третьих, в одиночестве рождаются самые крутые шедевры. А в-четвертых, мы можем увидеть план своих действий и распланировать жизнь.

Чтобы воспринимать одиночество позитивно, нужно пересмотреть то, как вы проводите время наедине с собой. Это станет первым шагом к избавлению от этого страха.

Смотри 3 сезон реалити «Эксы» каждый вторник в 19:00 на Новом канале