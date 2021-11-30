Оля Полякова показала редкие снимки с мужем (ФОТО)

Певица не очень часто делится семейными фотографиями, на которых вместе вся семья

Однако сейчас Оле Поляковой удалось порадовать своих поклонников. Она выложила редкие кадры, где есть не только ее дочери, но и муж Вадим. Фото сделаны на отдыхе на Мальдивах. Их Оля разместила в своем Instagram.

— Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, — прокомментировала снимки певица.

В публикации Полякова позирует с двумя дочерьми — Алисой и Машей и любимым Вадимом у вилл и на фоне океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Поклонники в комментариях отметили, что у певицы очень красивая семья, а также попросили Олю публиковать больше фотографий с мужем.

Фото @polyakovamusic

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