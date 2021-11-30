Лучшие сериалы HBO: топ-10 по мнению редакции

Лучшие сериалы HBO давно стали классикой. Для миллионов зрителей персонажи из «Друзей», «Игры престолов», «Секса в большом городе» стали родными. Конечно, HBO на этом не остановился и подготовил новую порцию хитов. Хочешь вдохновиться и пощекотать себе нервы? Мы расскажем, какие лучшие сериалы от HBO посмотреть! Выбирай из ТОП-10 сериалов HBO, которые помогут классно провести время.

«Большая маленькая ложь»

Это экранизация одноименного мирового бестселлера. В тихом городке Монтерей на школьном благотворительном балу происходит убийство. Полиция опрашивает присутствующих, но так и не называет зрителям имя жертвы. Сюжет сериала переносит нас в прошлое этого города. История рассказывает о судьбах пяти женщин и их семей. У них непростые взаимоотношения, и все они загадочным образом связаны с убийством.

«Молодой Папа»

Этот сериал придется по душе тем, кто любит взять что-то классическое и перевернуть его вверх дном. В Ватикане состоялось невероятное: новым Папой стал американец средних лет Ленни Белардо. Он — эксцентричный и непредсказуемый и всегда имеет собственное мнение на счет духовного. Получив такую ​​высокую должность, Ленни пытается изменить древние порядки, чем сводит с ума Святой престол. Его цель — устроить настоящую революцию, только эта идея нравится не всем.

«Моя гениальная подруга»

Для тех, кому надоело наблюдать за современной жизнью, предлагаем сериал «Моя гениальная подруга». Он перенесет тебя в Неаполь середины прошлого века. Там живут две подружки-соседки — Лилу и Элен. Первая — уверенная в себе девушка со сложным характером и невероятными умственными способностями. Вторая — более мягкая и вежливая леди. Кажется, что в этой дружбе есть скрытое соперничество, которое не позволяет девушкам полностью быть честными друг с другом.

«Эйфория»

Эта история о 17-летней девушке Ру, которая после передоза и реабилитации возвращается в родной город. Она начинает новый учебный год в старшей школе с мечтой о любви, свободе и понимания. Но реальность такова, что Ру снова подсаживается на наркотики. За кадром девушка рассказывает о проблемах своих сверстников: новой подруги Джулс, девушки-трансгендера и эффектной брюнетки Лекси, чье секс-видео попало в сеть. Жизнь подростков становится совсем непростой.

«Девушки»

Эта история напоминает современную интерпретацию «Секса в большом городе». Сюжет построен вокруг четырех молодых девушек, которые живут в Нью-Йорке. Им немного за двадцать и каждая из них отчаянно стремится к успеху. Например, Ханна совсем недавно закончила колледж и еще не успела найти себе полноценную работу. Она работает стажером, а потому финансово зависит от родителей. Но они не хотят ее поддерживать. Подруги Ханны так же имеют множество проблем, но они сделают все возможное, чтобы остаться жить в Нью-Йорке и пройти все испытания, которые готовит для них город …

«Беги»

Бывшая парочка Билли и Руби встретились снова через 17 лет. Еще в колледже они заключили соглашение: если когда-то им понадобится все бросить и покинуть город, они могут отправить друг другу сообщения с одним только словом «БЕГИ». Все, что нужно дальше, — встретиться в оговоренном месте и отправиться в путешествие по Штатам. И вот однажды они таки решились уйти от реальности … Но секреты, которые они скрывают друг от друга, не дают им этого сделать.

«Служба новостей»

Этот сериал рассказывает о работниках одного из новостных телеканалов. В нем показано реальность, которая происходит вне камер в то время, когда все видят только готовую картинку. Популярный телеведущий вечерних новостей Уилл Макэвой много лет держит формат своей передачи. Но как-то его босс Чарли Скиннер решает, что пришло время внести изменения и обновиться. Для этого он нанимает исполнительным продюсером журналистку Маккензи Макхейл, которая приводит с собой свою команду. Журналистка хочет сделать из вечерних новостей максимально честное шоу, которое не ориентировалось на рейтинги. Скиннер ее в этом поддерживает, и несколько первых выпусков оказывается крайне удачными. Однако когда Макэвой в прямом эфире резко высказывается в сторону некоторых политических партий и страны в целом, это приводит к резкому снижению зрительских рейтингов.

«Настоящий детектив»

Три сезона — три захватывающих детективных истории. Первая переносит нас в Луизиану, где дело об убийстве ведется целых 17 лет. Действие второй разворачивается в Калифорнии, где три детективы пытаются выяснить, как убийство коррумпированного политика связано с другими нераскрытыми делами. Третья проходит в маленьком городке Озаркив, в котором два детектива полиции 30 лет расследуют чудовищное преступление с участием двух пропавших детей.

«Силиконовая долина»

Куда мечтают попасть все талантливые айтишники? Правильно: в Силиконовую долину. Так случается и с группой компьютерных гиков, которые готовят к запуску собственный проект — «Рябой Дударь». Несмотря на смешное название, проект серьезный, поэтому несколько инвесторов готовы вложить свои миллионы. С чем придется разбираться главным героям, чтобы таки релизнуть свой проект?

«Секс в большом городе»

Ну и куда же без бессмертной классики. В Большом городе легко растеряться, но только не легендарной четверке подруг. Тридцатилетние Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк и Саманта Джонс просто обожают жизни в Нью-Йорке. Каждая из девушек по-своему уникальная и яркая личность со своим взглядом на жизнь. Они настолько дружны, что всегда готовы поддержать и прийти друг другу на помощь. Работа, отношения и секс — они откровенно говорят обо всем!

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