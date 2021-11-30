Настя Каменских удивила новым образом: «Такая настоящая и светлая» (ФОТО)

Украинская певица Настя Каменских любит выкладывать фото в соцсети, все привыкли видеть ее спортивную фигуру и красивое лицо

Но в этот раз она удивила поклонников, ведь стиль девушки изменился. Настя примерила на себя мусульманский образ в Абу-Даби. В кадре она позировала в неожиданно-изящном шелковом хиджабе нежно-розового оттенка на фоне мечети шейха Заида. Фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.

— Каждый день — это благословение — подписала пост Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фотосессия вызвала восхищение поклонников артистки, спешивших засыпать ее комплиментами: «Лучше, чем голая!», «Шахерезада», «Такая настоящая и светлая».

Фото @kamenskux

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