Месть земли: смотреть официальный трейлер

Kinomania Film Distribution представила трейлер фильма «Месть земли».

«Месть земли» — смотреть трейлер онлайн:

Масштабный фильм-катастрофа расскажет об обычных людях, которых судьба заставляет стать героями. Профессиональный скалолаз с отцом забудут о спорах и объединятся, чтобы спасти людей из ловушки. А ученым придется разгадать причины, вызвавшие гнев земли, и сделать все, чтобы катаклизм не принес новых разрушений. Но сможет ли человек противостоять природе?

В фильме сыграют Чжу Илонг, Хуан Чжичжун, Чен Шу, Цзяо Цзюнянь, Чен Тайшэн и другие. Режиссером выступит Цзюнь Ли.

Премьера фильма «Месть земли» запланирована на 6 января 2022 года.

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