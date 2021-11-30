Артем Пивоваров – о том, почему выпускает свои песни на двух языках

Артист наконец-то ответил на популярный вопрос от фанатов

Украинский певец Артем Пивоваров является единственным исполнителем, регулярно выпускающим свои хиты сразу на двух языках – украинском и русском. И поэтому чуть ли не под каждым видео звезды поклонники не прекращают допрашивать, почему так. И вот наконец-то Артем Пивоваров назвал причину двуязычия своих треков.

— Для меня взаимодействие с музыкой – это, прежде всего, удовольствие. В результате – песни, которые я создаю, создаются в моменте импульса. Я не задумываюсь о том, на каком языке я хотел бы выпускать песню. Поэтому я не ограничиваю себя и свой полет фантазий и могу позволить себе выпускать песни на двух, трех языках, – поделился Артем в интервью для «Сегодня».

Также артист отметил, что для него это еще один способ проявить свою многогранность и показать себя и свое творчество «за пределами восприятия языковых барьеров».

— Мне приходят идеи в разных формах. Допустим, есть песни, которые я пишу на английском. Но они еще не выходят, но это не значит, что я не хочу их выпускать – всему свое время, – добавил певец.

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