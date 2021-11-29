Скандалов больше не будет: актриса Линдси Лохан выходит замуж

Звезда фильмов «Дрянные девчонки», «Крутая Джорджия» и «Чумовая пятница» Линдси Лохан приняла предложение от своего любимого

Ее будущий муж – Бадер Шамас, они встречаются более года. Радостной новостью актриса поделилась в своем Instagram и похвасталась обручальным кольцом с бриллиантом.

— Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее, – подписала снимки с женихом 35-летняя Лохан.

Ее любимый Бадер Шамас – финансист, помощник вице-президента Credit Suisse в ОАЭ – корпорация, занимающаяся управлением капиталов. Линдси, кстати, переехала ради него в Эмириты.

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Ну что ж, можем только порадоваться актрисе. Это уже ее вторая помолвка, однако надеемся, что она будет со счастливым продолжением. В 2016 году актриса уже принимала предложение от миллионера Егора Тарабасова, однако отношения закончились скандально: она обвинила его в жестоком обращении, а он ее — в краже. В общем, скандалов в жизни Линдси Лохан было немало. У молодой актрисы были проблемы с наркотиками, алкоголем и нарушением ПДД.

Кроме этого, у нее были громкие ссоры с другими голливудскими звездами. А режиссеры отказались с ней работать, ведь актриса могла оказаться нетрезвой на площадке.

Фото — Getty Images

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