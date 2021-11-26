Украинские звезды приняли участие в кампании против насилия над женщинами (ВИДЕО)

25 декабря в Украине стартовала ежегодная глобальная акция «16 дней активизма против насилия над женщинами». До 10 декабря общественность, организации, государственные структуры и все желающие активизируют свои усилия по борьбе с гендерно обусловленным насилием.

В течение 16 дней все желающие и неравнодушные смогут посетить выставку и ознакомиться с онлайн-кампанией, которая проходит в рамках социальной инициативы «Річ у тім 2.0». Это уже вторая кампания против насилия женщин в Украине. Она была начата в 2020 году по инициативе МВД, в сотрудничестве с Офисом Вицепремьера по европейской и евроатлантической интеграции и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, ООН Женщины и UNOPS.

В рамках кампании было создано 16 видео-историй, где известные украинцы и украинки рассказывают историю домашнего насилия и показывают предмет, который его представляет. Также создан отдельный онлайн-портал, где собраны все истории и информация для пострадавших и контакты помощи. Саму же выставку предметов из реальных историй насилия над женщинами можно будет посетить на 2-м этаже ТРЦ «Гулливер» до 10 декабря.

Автором сценариев и режиссером проекта в этом году выступит Ирина Целик — лауреат кинофестиваля «Санденс» (2020) за лучшую режиссерскую работу в категории мирового документального кино за ленту «Земля голубая, как апельсин».

В кампании приняли участие Маша Ефросинина, Дмитрий Шуров, Злата Огневич, Тоня Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Дмитриев, Екатерина Молчанова, Ирма Витовская, Леся Матвеева, Анна Неплях, Ахтем Сеитаблаев, Александр Коляда, Елена Дашутина, Оля Цыфи Чех.

Цель кампании этого года – в очередной раз привлечь внимание населения к такому ужасному явлению как насилие. Эта проблема часто остается за закрытой дверью. Ее умалчивают. От нее отводят глаза и не замечают.

Не будьте равнодушными! Не бойтесь попросить о помощи!

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