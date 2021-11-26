Макс Барских — Tequila Sunrise: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинский певец Макс Барских представил новый англоязычный сингл под названием Tequila Sunrise.

Смотреть премьеру клипа Макс Барских — Tequila Sunrise онлайн:

«Эта песня для меня особенная. Она о магнетизме между людьми. О болях и танцах, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге», – рассказал певец.

В клипе Макс Барских продемонстрировал свою страстную и лирическую натуру. Пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary – таков рецепт новой работы Барских. Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

«Чтобы рассказать эту историю, мы объединили кино и театральный рассказ. Это позволило максимально обнажить чувства, которыми Макс делится в песне. У Tequila Sunrise, как никогда раньше, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет», – поделился режиссер.

Чувственную и лирическую хореографию в клипе поставила хореограф Анастасия Харченко.

«Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он ни обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. Главный же герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ним. У работы есть и другая часть, «ода одиночества», как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя отличная пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая очень точно выражала бы его внутренний крик», — подытожила хореограф-постановщик.

Авторы фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надёжин

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