Канье Уэст собирается вернуть Ким Кардашьян

Селебрити не готов отпускать любимую

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что хочет возобновить отношения со своей женой Ким Кардашьян. На благотворительном мероприятии ко Дню благодарения в Лос-Анджелесе артист признался, что сделает все, чтобы вернуть любимую, которая подала зимой на развод.

«Я допускал ошибки. Я публично делал вещи, недопустимые для меня как для мужчины. Однако прямо сейчас я здесь, чтобы изменить этот сюжет», – заявил Канье и добавил, что он священник в своем доме.

Также Канье сказал, что он специально переехал в дом рядом с женой, чтобы больше времени проводить с детьми. Напомним, что у пары есть 8-летняя дочь Норт, 5-летний сын Сейнт, 3-летняя дочь Чикаго и 2-летний сын Псалма.

Интересно, как события будут развиваться дальше. Потому что ранее Канье Уэст уже заявлял, что хочет снова сойтись с Ким, а затем появлялся на публике в компании 22-летней модели Винетрии. А сама Ким Кардашьян не тратит времени даром и уже гуляет за ручку с 28-летним стендап-комиком Питом Дэвидсоном, с которым они познакомились на одном телешоу.

Фото: Getty Images

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