JAMALA треснула сразу три песни и чувственное видео на сингл «Потайки»

Украинская певица JAMALA maxi single #ПОТАЙКИ и новое видео к одноименной песне.

Maxi single #Потайки состоит из трех песен – «Потайки», «Далі йду» и «Мабуть». Каждый из треков рассказывает личные истории артистки, ранее хранившиеся в тайне.

«#Потайки — это сингл из трех песен. Еще более глубокие размышления о том, как это быть белой вороной. Быть иначе, иметь свое мнение. Потому скажут «дура», если всем так будет удобно. Еще более ощутимы сомнения о любовных треугольниках. Маленький город – мирок. Всегда ли это любовь? Еще большая рефлексия о том, как важно защищать свою хрупкую стену. Не останавливаться. И дальше идти вперед к своей мечте», – рассказала певица.

В песне «Потайки» артистка рассказывает о первом признании в любви, истории первой драмы. Она о том, что с самого детства на жизненном пути нам всем приходится отстаивать свои интересы, мечты, веру, надежды. Иногда это совсем непросто. Иногда легче быть как все. Но только тогда, когда перед собой мы ставим большую цель — смело двигаемся к ней. И пусть не все поймут, кто скажет, что это просто смешно, странно, иначе, пусть для кого вы просто «дура (к)». Живите свою жизнь, не бойтесь быть белой вороной и двигайтесь дальше, как чувствуете.

Трек «Далі йду» раскрывает тему страха, любого страха, который может ощущать человек. Утратить близкого человека, настоящего друга, стабильность, дело жизни. Всегда страшно разворачиваться на 180 °, ведь будет как-то иначе, будут другие вокруг. К сожалению, не все, кому доверяешь, кого любишь, с кем разделяешь дороже всего – настоящие соулмейтсы. Важно это вовремя понять и сказать вслух. Иногда это совсем непросто. Но фундамент любых отношений — это умение услышать, сказать друг другу, что на самом деле чувствуешь. И если больше ничего не совмещает — дальше уходить. С уважением к прошлому и взглядом на будущее.

Сингл «Мабуть» цепляет довольно щекотливую тему влюбленности у человека, который уже находится в других отношениях. Здесь важно понять, что это ненадолго. Обычно, когда соглашаешься быть третьим, так и остаешься третьим. Конечно, есть успешные кейсы, находящие друг друга люди. Но это, вероятно, исключение из правила, просто судьба. А в моменте всегда есть это слово «наверное». Может, попробовать? Наверное, нет. Все получится? Пожалуй, нет. Такая вот романтическая, инфантильная, легкомысленная, но такая светлая.

В новом релизе JAMALA — треки с едва заметным фольклорным звучанием в стиле 140 Jungle, разными музыкальными элементами от new wave и electro до chill baile. Музыку и лирику для MAXI SINGLE написала JAMALA, над аранжировкой и саундом «Потайки» и «Далі йду» работал Koloah, вероятно — Илья Dub Beans.

«Кроме того, сегодня состоялась премьера и нового видео на песню ПОТАЙКИ, которая дала название MAXI SINGLE. Без лишнего цвета, людей, локаций и реквизита. Только я та история, которая случилась со мной в прошлом, но повлияла на будущее, — поделилась JAMALA.

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