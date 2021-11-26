Иван Дорн — Тебе нема сьогодні: смотреть онлайн премьеру клипа

Иван Дорн показал историю любви в клипе «Тебе нема сьогодні»
Известный певец Иван Дорн представил видео на переосмысление лирической песни группы «Океан Эльзы» под названием «Тебе нема сьогодні».
Смотреть премьеру клипа Иван Дорн — «Тебе нема сьогодні» онлайн:
Артист не называет трек кавером на песню «Сьогодні» от группы «Океан Эльзы». Ведь с саундпродюсером и идейным вдохновителем записи ROZHDEN он создал новый припев и музыкальное сопровождение. При этом музыканты пытались максимально сохранить узнаваемость оригинала. Иван Дорн отмечал, что труднее было найти свое звучание и не копировать вокал Святослава Вакарчука.
«Когда мы сделали тот же припев, появились мурашки, мы поняли – «это оно, хит наших сердец». И теперь я дико горжусь этой песней. Тем, что у меня каждый раз во время припева возникает воздушное состояние, кожа покрывается мурашками, волосы становятся дыбом и я чувствую себя мечтательно», — поделился Иван Дорн.
В клипе Иван Дорн решился снять свою жену Анастасию. Пара вместе уже больше 14 лет, но не любит выносить личную жизнь на публику. Но, прочтя сценарий, Иван Дорн понял, что такую личную историю можно будет показать по-настоящему только с любимым человеком. Воплотить историю в видео взялась дизайнер Юлия Паскаль.
«Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, но не хотели лишнего внимания. Но теперь мы готовы к этому вниманию как два человека со своими индивидуальными мирами», — рассказал певец.
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