Иван Дорн — Тебе нема сьогодні: смотреть онлайн премьеру клипа

Известный певец Иван Дорн представил видео на переосмысление лирической песни группы «Океан Эльзы» под названием «Тебе нема сьогодні».

Смотреть премьеру клипа Иван Дорн — «Тебе нема сьогодні» онлайн:

Артист не называет трек кавером на песню «Сьогодні» от группы «Океан Эльзы». Ведь с саундпродюсером и идейным вдохновителем записи ROZHDEN он создал новый припев и музыкальное сопровождение. При этом музыканты пытались максимально сохранить узнаваемость оригинала. Иван Дорн отмечал, что труднее было найти свое звучание и не копировать вокал Святослава Вакарчука.

«Когда мы сделали тот же припев, появились мурашки, мы поняли – «это оно, хит наших сердец». И теперь я дико горжусь этой песней. Тем, что у меня каждый раз во время припева возникает воздушное состояние, кожа покрывается мурашками, волосы становятся дыбом и я чувствую себя мечтательно», — поделился Иван Дорн.

В клипе Иван Дорн решился снять свою жену Анастасию. Пара вместе уже больше 14 лет, но не любит выносить личную жизнь на публику. Но, прочтя сценарий, Иван Дорн понял, что такую ​​личную историю можно будет показать по-настоящему только с любимым человеком. Воплотить историю в видео взялась дизайнер Юлия Паскаль.

«Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, но не хотели лишнего внимания. Но теперь мы готовы к этому вниманию как два человека со своими индивидуальными мирами», — рассказал певец.

Читай также:

Макс Барских показал грязные танцы в новом клипе Tequila Sunrise

«Готов покорить весь мир»: Макс Барских дал интервью британскому BBC