Эд Ширан снял новый клип в Киеве

Селебрити прилетел в столицу для съемок видеоработы

Британский певец Эд Ширан снял свой новый клип в Киеве. Об этом стало известно со страницы артиста в Instagram.

Как оказалось, Эд Ширан вместе с командой провел три ночи в Киеве, снимая свой новый клип. Чтобы поблагодарить за гостеприимный прием, звезда опубликовала фото из Киева в своем Instagram. На снимке селебрите вместе с несколькими мужчинами, одетыми в total black, позирует среди киевских жилых домов.

«Спасибо, что приняли нас в Киеве. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина прекрасна х ????», — подписал фото Эд Ширан.

Теперь остается дождаться того клипа и увидеть, каким Эд Ширан покажет киевские красоты. Интересно, удастся увидеть артистка на прогулке по городу или он уже улетел домой…

Фото: Getty Images

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