Анастасия Кожевникова и Mountain Breeze — Тэт-а-тет: слушать премьеру песни онлайн

За 7 лет существования группы Mountain Breeze, песня «Тет-а-тет» — это первый украиноязычный трек группы и в то же время, их первый дуэт с девушкой, Анастасией Кожевниковой. Подготовка к презентации трека и клипа длилась около 2-х лет! Артисты филигранно оттачивали звучание трека и совершенствовали каждый кадр клипа, сценарий и графику.

Для съемки видеоработы группа пригласила кинорежиссера Максима Ксенду и оператора Вадима Шкляревского (известными своими работами для Океана Ельзи, Христини Соловій, Макса Барских и других артистов). Было создано более 7-и разных локаций, а для работы над графикой привлекли специалистов с 4 разных континентов.

— Мне даже не верится, что эта работа наконец увидела свет! Иногда мы так долго что-то готовим, что кажется будто это «что-то» уже никогда не выйдет за рамки нашей студии. Но это наконец свершилось! Это очень особенная работа, не только потому, что это наш первый трек на родном украинском языке, но и потому, что в этом проекте приняла участие особенная девушка, а именно Анастасия Кожевникова. Она идеально вписалась в настроение песни и у неё получилось привнести в нее тот вайб, который мы и задумывали изначально. Это был крутейший и приятный опыт для нашей команды! — поделился фронтмен группы Mountain Breeze, Александр Беляк.

Также, Александр заявил в СМИ о том, что по многочисленным просьбам и из-за множества неловких ситуаций на концертных площадках и интервью связанных со сложным произношением. Группа решила сократить название с «Mountain Breeze» до «MBreeze». Официальное заявление об этом в скором времени музыканты обещают опубликовать в своих соц сетях.

Для MBreeze это первая коллаборация с другим артистом-девушкой! И ее бы не случилось, если бы не… случайная встреча в лифте и молниеносный творческий контакт. Как утверждали потом оба артиста:

— Не бывает случайных встреч. Так должно было случиться! Мы оба давно думали о том, что хотим «заколлабиться» кем-то схожим по творческим интересам и музыкальному видению. И, вуа-ля!

Мелодию, слова и текст Саша (фронтмен группы) написал за считанные дни до встречи и через несколько дней после случайной встречи — команда сразу приступила к работе над музыкой и начала подготовку к съемке клипа.

Анастасия Кожевникова о творческом тандеме:

— Помню как впервые услышала песню, с чувственным голосом Саши, и долго ехала в машине слушая ее опять и опять на повторе. Я давно искала дует с настоящей песней, мне важен творческий подход. В ней есть грусть, которая обволакивает теплыми воспоминаниями, каждый прочувствует это, вспоминая свои отношения, к которым остыли. Только над песней мы работали более 9-ти месяцев: искали ее звучание, пианист с музыкальным продюсером проигрывали множество партий, чтобы найти лёгкость и простоту, а это порой удается с большим трудом. Мне нравилось проводить время на студии вместе с Сашей. Редко встречаю музыкальных единомышленников. Поэтому создание песни было по-настоящему легким, искренним и в невероятной атмосфере любви к своему делу.

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