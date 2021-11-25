«Розірви коло»: премьера ленты ко Дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

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«Розірви коло» — это истории женщин, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Но эти изменения оказываются долгим и сложным процессом работы над собой и отношениями с окружающим миром. От звонка в полицию, жизни в шелтере до возвращения к себе, женщины решаются пройти этот путь ради себя и своих детей.

В центре сюжета – героини Ива Стишун и Александра Лебединская, каждая из которых меняет свою жизнь, выходя из круга насилия. Сегодня Ива занимается темой домашнего насилия и создает свои проекты для поддержки пострадавших. Вторая героиня «Розірви коло», Александра Лебединская, убежала от мужчины с маленькой дочерью на руках. Не находя в себе сил уйти от обидчика, она годами терпела абьюз, пока однажды не вызвала полицию и не поехала в приют для пострадавших от насилия.

Автором идеи выступила Почетный Амбассадор UNFPA Украина, телеведущая и актриса Мария Ефросинина. Два года назад она обратилась к продюсеру Ольге Бесхмельницыной («Стоп-Земля», «Байконур. Вторжение», «Земля Ивана») с предложением снять документальную ленту о том, как пострадавшие от насилия могут изменить свою жизнь и разорвать этот круг. Фильмирование длилось 8 месяцев, все это время команда проводила рядом с героинями, рассказывающими свои истории.

Режиссером фильма является Елизавета Смит – одна из самых ярких молодых режиссеров страны. Ее дебютный полнометражный документальный фильм «Школа #3» (совместно с Георгом Жено) был презентован на Берлинском международном кинофестивале в 2017 году и получил Гран-при в секции Generation 14+. Ее короткометражный фильм «Solitude» (2019 г.) уже участвовал в 15 кинофестивалях и до сих пор путешествует по миру. Среди самых ярких событий — Одесский международный кинофестиваль, Raindance Film Festival, London Super Shorts Film Festival, Venice Film Week, получил шесть наград и был номинирован как лучший короткометражный фильм на премию «Золотой волчок» Украинской Киноакадемии. Участница международных программ Berlinale Talents, TorinoFilmLab, The Write Retreat, MidPoint Feature Launch и других. Член Украинской и Европейской киноакадемий.

Среди творческой команды: оператор-постановщик – Вячеслав Цветков; продюсер — Ольга Бесхмельницына; звукорежиссеры — Алексей Бевз, Андрей Недзельский; композитор — Марьяна Клочко; монтаж — Елизавета Смит, Семен Мозговой, Ольга Журба; проджект-менеджер — Евгений Рачковский.

Фильм снят при поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) в рамках реализации проекта EMBRACE по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия при поддержке правительства Великобритании.

Показ проходит в рамках информационной кампании «Розірви коло» – части масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине. Проект направлен на усиление роли городов в развитии устойчивых механизмов защиты и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.