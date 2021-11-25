Приянка Чопра развеяла слухи о разводе с Ником Джонасом

Известная пара не собирается расставаться

На этой неделе подписчики индийской модели и актрисы Приянки Чопры заметили, что она убрала из описания своего профиля в Instagram фамилию Чопра-Джонас. Девушка активно продвигала его после свадьбы с певцом Ником Джонасом. Фанаты сразу начали подозревать, что пара на грани развода после трех лет в браке. Но последний пост Приянки заставил всех выдохнуть с облегчением.

В своем Instagram Приянка Чопра опубликовала отрывок из комедийного шоу Netflix «It`s A Joke», где ей удалось потролить Ника и двух его братьев, Джо и Кевина.

«Принесла моему мужу и его братьям вкусную прожарку на ужин. Преимущество быть Джонасом», – подписала пост актриса.

Следует отметить, что Ник Джонас не обошел этот пост и оставил смайл в комментариях. Похоже, что у парочки все хорошо!

Фото: Getty Images

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