Надя Дорофеева – о своих гонорарах

Селебрити рассказала, как продюсер относилась к ней в начале карьеры

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что в составе группы «Время и Стекло» она получала достаточно небольшие гонорары. Правда о заработках артистки раскрылась в интервью Маши Ефросининой, посвященном бывшей жене Потапа и продюсеру MOZGI Group Ирине Горовой.

Как оказалось, Ирина Горовая всегда ответственно подходила к денежному вопросу. И в начале карьеры Нади Дорофеевой отслеживала, сколько, например, будет стоить квартира, которую снимали для еще тогда начинающей артистки.

«Тогда я подумала, Боже мой, ну какая она жесткая, а сейчас я понимаю, что как круто, что Ира изначально строила все про бизнес. Сейчас, находясь в качестве не подопечного, а уже партнера проекта, я понимаю, почему, например, изначально так мало платили проекту и артистам. Я теперь по-другому уже на все это смотрю», — призналась Надя Дорофеева.

И хоть тогда гонорары Нади Дорофеевой были не столь высоки, но теперь в статусе партнера звезда зарабатывает намного лучше.

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