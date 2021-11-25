Начались съемки Improv Live Show

В новом сезоне юмористического шоу, которое Новый канал покажет в 2022 году, будет еще больше форматов импровизаций, реквизита и взрывных шуток

Минимум заготовок и максимум юмора здесь и сейчас! Начались съемки нового сезона Improv Live Show – проекта Студии «Квартал 95», который покажет Новый канал. Это уникальный для Украины развлекательный формат, где все построено на импровизации, филигранном юморе, скорости реакций и обратной связи со зрителями и звездными гостями. Никто из участников – ни импровизаторы, ни селебритиз не представляют, что произойдет с ними в следующую минуту.

– Ожидать нового от импровизации нужно всегда! Особенно от наших парней, которые вышли на новый уровень, – признается ведущий Improv Live Show Александр Педан. – На протяжении года они много тренировались и оттачивали свои навыки. В этом сезоне импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко. Уменьшилось также количество звездных гостей. Теперь это пара, которую что-то объединяет. Например, в первый день к нам пришли ведущие проекта «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирилл Макашов. Они облетели весь мир вместе, хорошо друг друга знают, поэтому искренне смеются над любыми шутками и над собой.

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Одна из главных фишек сезона – реквизит. Теперь у продавщицы Вовы Шумко в импровизации «Возврат товара» есть настоящая касса с шоколадными батончиками и терминалом. А на «Быстрых свиданиях» пара будет сидеть не просто на стульчиках, а за столиком с шампанским. Приоткроем занавес: Michelle Andrade сходила на свидание с киллером, а Jerry Heil – с батюшкой-диджеем. Это надо видеть!

– У нас появились новые форматы импровизаций: «Больше-меньше» и «Искреннее раскаяние», – делится один из импровизаторов проекта и ведущий реалити Нового канала «Пара на миллион» Рома Мищеряков. – Не хочу раскрывать все карты, но скажу, что в первой будут шокеры, а вторая перенесет нас в настоящий участок полиции. В первые съемочные дни личными историями успели поделиться Вера Брежнева, Ivan NAVI, Владимир Дантес, Евгений Янович. Также мы вернули знакомую с первого сезона импровизацию «Не своими руками».

В третьем сезоне шоу вы увидите уже опытных в импровизации звезд: Олю Полякову, Машу Ефросинину, Григория Решетника, Юрия Ткача, Ирину Гатун, Евгения Кошевого, Артема Пивоварова, Дашу Астафьеву. А также новичков: Станислава Боклана, Wellboy, Ивана Дорна, Дарью Петрожицкую, Алекса Якутова, Сергея Середу и других.

Ждите новый сезон Improv Live Show на Новом канале в 2022 году!