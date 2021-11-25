Эксмуж Саши Пустовит закрутил роман с Софией Стужук?

Блогер Андрей Шатырко разоблачил отношения парочки

В сети говорят, что София Стужук закрутила роман с Игорем Пустовитом, который проходит через скандальный развод с блоггером Сашей Пустовит. Об этом подписчики пишут в комментариях Александры.

«Сонька все фотки Игоря лайкает», «потому что завидует, уже давно были намеки) даже с бывшим мужиком Саши решила замутить, вот отличная подружка», «о том, что вы часто повторяете все за Соней, а Соня взамен забрала у вас мужика », – пишут подписчики Саши Пустовит.





На самом деле, действительно ли Игорь Пустовит и София Стужук встречаются приходится только догадываться. Но, похоже, в этом уверен блоггер Андрей Шатырко, долго друживший с Соней Лент. Однако дружба закончилась.

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