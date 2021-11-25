Бывшая девушка принца Гарри – об их расставании

Экслюбимая наследница британского престола заговорила об их отношениях

Принц Гарри и Меган Маркл настолько идеальная пара, что кажется, что они всегда были. Как будто не к их союзу у этих двух не было отношений. Но конечно это неправда. Например, у принца Гарри была довольно бурная личная жизнь.

В 2010 году принц Гарри недолго встречался с моделью Флоренс Браденелл-Брюс. И вот чуть ли не впервые бывшая королевская особа решила поделиться подробностями их расставания в интервью для Stella Magazine.

«Было грустно, но мне повезло, что эти отношения оказались недолговечными. Практически каждый день появлялись новости о нас, моих друзей допрашивали, а перед дверями постоянно дежурили фотографы. Я уважаю тех людей, которые могут жить так. Признаюсь, это мне оказалось не по силам», — призналась Флоренс.

Похоже, что принц Гарри и Меган Маркл – идеальная пара, которая смогла выдержать даже испытание чрезмерным вниманием медиа.

Фото: Getty Images

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