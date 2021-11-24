«Это было настолько неприятно»: Уилл Смит – о своей «аллергии» на оргазм
Селебрити рассказал, как чувствовал себя, когда переборщил с сексом
Американский актер Уилл Смит признался, что в подростковом возрасте у него появилась «аллергия» на секс. Таким откровением звезда поделился в своей книге под названием Will.
Как оказалось, в 16 лет Уилл Смит так много занимался сексом в течение нескольких месяцев, что организм дал сбой. Случилось после того, как девушка изменила селебриту, и они расстались. Уилл решил притупить боль и загулять.
«Я отчаянно нуждался в помощи, но таблетки от печали не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых отношений. Я занимался сексом с таким количеством женщин, и это было настолько неприятно по своей природе, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм», – вспомнил Смит.
Чрезмерный секс сыграл со знаменитостью злую шутку. После полового акта Вилла Смита частенько чувствовал себя плохо, его тошнило, а иногда он даже рвал. Поэтому чтобы вернуть нормальные ощущения, звезде пришлось сделать перерыв.
Фото: Getty Images
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