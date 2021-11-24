Уилл Смит – о своей аллергии на оргазм

Селебрити рассказал, как чувствовал себя, когда переборщил с сексом

Американский актер Уилл Смит признался, что в подростковом возрасте у него появилась «аллергия» на секс. Таким откровением звезда поделился в своей книге под названием Will.

Как оказалось, в 16 лет Уилл Смит так много занимался сексом в течение нескольких месяцев, что организм дал сбой. Случилось после того, как девушка изменила селебриту, и они расстались. Уилл решил притупить боль и загулять.

«Я отчаянно нуждался в помощи, но таблетки от печали не существует. Я прибегал к гомеопатическим средствам в виде покупок и безудержных половых отношений. Я занимался сексом с таким количеством женщин, и это было настолько неприятно по своей природе, что у меня развилась психосоматическая реакция на оргазм», – вспомнил Смит.

Чрезмерный секс сыграл со знаменитостью злую шутку. После полового акта Вилла Смита частенько чувствовал себя плохо, его тошнило, а иногда он даже рвал. Поэтому чтобы вернуть нормальные ощущения, звезде пришлось сделать перерыв.

Фото: Getty Images

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