Саша Пустовит показала нового бойфренда (ФОТО)

Инфлюэнсер заинтриговала снимками в объятиях любимого

Украинская блоггер Саша Пустовит, которая сейчас проходит из-за скандального развода с мужем Игорем Пустовитом, опубликовала снимки с новым любимым. В своем Instagram девушка откровенно показывает, что снова находится в отношениях. Правда, рассмотреть нового избранника Саши можно только по частям.

Саша Бо интригует своих подписчиков снимками, на которых держится с любимым за руки, обнимает его, катается на коньках и просыпается в его объятиях. Но ни на одном фото мужчина не повернут лицом в камеру. Также блоггер не отмечает любимого на фото.

Интересно, что ранее в интервью Славе Демину экслюбимый блоггер Игорь Пустовит признался, что Саша не ночует дома и якобы встречается со своим бывшим одногруппником. После такого заявления девушка не давала комментариев.

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