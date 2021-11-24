Мир Юрского периода 3: смотреть официальный трейлер

Динозавры в XXI веке в прологе к фильму «Мир Юрского периода 3: Доминион»
Киностудия Universal представила пролог к фильму «Мир Юрского периода 3: Доминион».
«Мир Юрского периода 3: Доминион» — смотреть трейлер онлайн:
Фантастический триллер покажет новую главу из жизни динозавров в XXI веке. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и иногда это приводит к роковым последствиям.
В фильме сыграли Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм и Лора Дерн. Режиссером уступил Колин Треворроу.
Премьера фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион» запланирована на 9 июня 2022 года.
Читай также:
Дженнифер Лопес сыграла свадьбу в трейлере фильма «Выйду за тебя»
Новая порция драмы, хаоса, любви и шарма в трейлере 2 сезона сериала «Эмили в Париже»