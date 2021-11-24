Мир Юрского периода 3: смотреть официальный трейлер

Киностудия Universal представила пролог к ​​фильму «Мир Юрского периода 3: Доминион».

«Мир Юрского периода 3: Доминион» — смотреть трейлер онлайн:

Фантастический триллер покажет новую главу из жизни динозавров в XXI веке. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме и иногда это приводит к роковым последствиям.

В фильме сыграли Крис Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Голдблюм и Лора Дерн. Режиссером уступил Колин Треворроу.

Премьера фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион» запланирована на 9 июня 2022 года.

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