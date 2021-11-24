Бывшая жена Потапа впервые рассказала о своем новом избраннике

Продюсер призналась, что находится в гармоничном союзе

Бывшая жена рэпера Потапа и продюсер MOZGI Group Ирина Горова впервые рассказала о своих отношениях после развода. Как оказалось во время интервью с Машей Ефросининой, Ирина находится в отношениях около одного года. Свой роман она называет «зрелым».

«В таких отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не нервничала. Вот вообще! Форму не будем излагать, но это прямо та форма, которая, мне кажется, не может быть в 20 лет, не может быть в 30. Это какие-то зрелые отношения, когда ты не нервничаешь. Не знаю, может, это у меня такой опыт был, что я все время нервничала», – прокомментировала свои отношения продюсер.

Правда, рассекречивать личность своего избранника Ирина Горова не стала. Но она утверждает, что они с мужем примерно одного возраста, ведь молодые ребята ее не интересуют.

«Мне не интересно с молодыми. Не могу сказать, что я не могу на них смотреть: «О Боже!», но я так много дружу с мужчинами, у меня есть четкая дистанция. Я себя не расплескиваю много на уровне энергии», — поделилась бывшая Потапа.

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